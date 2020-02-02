Багамы и Ямайка вводят ограничения на допуск приезжающих из Китая

ГАВАНА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Содружества Багамских Островов приняли решение ввести ограничения на въезд для граждан, прибывающих в страну из Китая, для предотвращения возможного распространения вируса 2019-nCoV. Меры коснутся всех, кто за 20 дней до приезда в островное государство находился на территории КНР, сообщила в субботу официальный представитель министерства здравоохранения Перл Макмиллан.

"Любой нерезидент, независимо от национальности, посетивший Китай за последние 20 дней, будет лишен права на въезд в страну. Все жители [Багам], возвращающиеся из-за границы, будут помещены в карантин и проверены на наличие симптомов в течение инкубационного периода на срок до 14 дней", - приводит ее слова агентство EFE.

Отмечается, что до настоящего времени на территории страны не было выявлено случаев заражения коронавирусом. По данным властей, в Китае на настоящий момент находятся 160 граждан Багам, их эвакуация пока не планируется.

Аналогичное решение приняли власти Ямайки. Ограничения коснутся всех, кто за 14 дней до приезда в страну находился на территории КНР, сообщила в субботу глава министерства здравоохранения Кристофер Тафтон.

"Лица, въезжающие на остров из Китая и имеющие симптомы коронавируса, будут немедленно помещены в карантин на срок от 14 дней. Они будут обязаны соблюдать все ограничения в соответствии с положениями закона о карантине", - приводит слова министра сайт правительства Ямайки. По данным властей, до настоящего времени на территории Ямайки не было выявлено случаев заражения коронавирусом.

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