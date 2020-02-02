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В МИД Казахстана начались переговоры госсекретаря США и главы дипведомства республики

Майкл Помпео прибыл в Нур-Султан 1 февраля. Программой визита предусмотрены его переговоры с главой республики Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым

НУР-СУЛТАН, 2 февраля. /ТАСС/. Встреча госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди началась в воскресенье в столице республики. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

"В министерстве иностранных дел начались переговоры с государственным секретарем США", - говорится в заявлении МИД Казахстана. Текст сопровождается фотографией со встречи.

Помпео прибыл в Нур-Султан в субботу. Программой визита предусмотрены его переговоры с главой государства Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. На них будут обсуждаться аспекты двустороннего и регионального сотрудничества, а также вопросы глобальной повестки.

Теги
СШАКазахстан
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