Глава МИД Грузии посетит США по приглашению Помпео

ТБИЛИСИ, 2 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани 4-7 февраля совершит рабочий визит в Вашингтон по приглашению госсекретаря США Майкла Помпео. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 4-7 февраля посетит Вашингтон, где по приглашению госсекретаря США Майкла Помпео примет участие во встрече глав МИД стран, которые являются членами Коалиции за свободу вероисповедания", - сказано в сообщении.

В рамках визита Залкалиани проведет встречи в Государственном департаменте США, Конгрессе, а также с представителями экспертного сообщества, добавили в МИД Грузии.

Грузия и США сотрудничают с 1992 года в сферах политики, экономики, торговли, а с конца 1990-х годов - обороны и безопасности. В январе 2009 года в Вашингтоне была оформлена Хартия стратегического партнерства двух стран, предусматривающая сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры и гуманитарной области. В 2016 году в Тбилиси был подписан меморандум об углублении партнерства в сфере обороны и безопасности. Весной 2018 года началась реализация программы готовности обороны Грузии, в рамках которой в 2018-2020 годах при помощи США будет осуществлено обучение девяти батальонов Сил обороны Грузии, первый такой батальон был подготовлен в июле прошлого года.