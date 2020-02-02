Помпео выразил удовлетворение подписанным с Казахстаном соглашением по открытому небу

НУР-СУЛТАН, 2 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты удовлетворены подписанным с Казахстаном соглашением об открытом небе, который устанавливает правовую базу для выполнения прямых регулярных авиарейсов между двумя государствами. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с главой МИД республики Мухтаром Тлеуберди.

"Нас радует то, что мы недавно подписали договор об открытом небе, который создает возможности не только для авиакомпаний, но и для других отраслей обеих стран", - сказал он.

О подписании соглашения в начале января сообщил комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Со стороны правительства республики документ подписал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, с американской стороны - посол США в Казахстане Уильям Мозер.

По информации комитета, такое соглашение, подписанное в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации и предполагающее дальнейшую либерализацию воздушного транспорта, является первым для Казахстана. Оно предоставляет большие возможности для перевозчиков, планирующих выполнять полеты между Казахстаном и США - без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, в том числе с пятой степенью свободы воздуха.

Кроме того, по оценке комитета, открытие прямых рейсов между двумя странами будет способствовать развитию политических, экономических, культурных взаимоотношений и туризма, а также повышению транспортной доступности международного финансового центра "Астана".