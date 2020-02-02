Эрдоган и Зеленский 3 февраля в Киеве обсудят новые возможности сотрудничества

АНКАРА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган совершит 3 февраля официальный визит на Украину, чтобы вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским принять участие в VIII заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в администрации турецкого лидера.

"На заседании совета, которое пройдет в Киеве с участием соответствующих министров, будут рассмотрены все двусторонние и региональные вопросы. В ходе переговоров также будет обсуждаться положение наших крымско-татарских соплеменников. По случаю визита будут рассмотрены новые возможности сотрудничества, направленные на углубление отношений стратегического партнерства с Украиной", - отмечается в коммюнике.

В Анкаре также сообщили, что "президент [Эрдоган] вместе с президентом Украины господином Зеленским встретятся с предпринимателями на турецко-украинском бизнес-форуме, который пройдет на полях заседания совета".