Помпео прибыл в Ташкент, где примет участие в министерской встрече в формате "С5+1"

ТАШКЕНТ, 2 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в воскресенье в столицу Узбекистана, где проведет переговоры с руководством республики по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, а также примет участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия - США" ("С5+1"). Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

"Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Узбекистан", - говорится в сообщении. Программой визита предусмотрены встречи Помпео с президентом Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, а также участие в очередной министерской встрече в формате "С5+1".

Ранее глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов посетил Минск и Нур-Султан, где провел переговоры с президентами Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым, а также министрами иностранных дел Белоруссии и Казахстана Владимиром Макеем и Мухтаром Тлеуберди.

Многосторонний форум в формате "С5+1" (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США) был основан в ноябре 2015 года в Самарканде на встрече министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии и руководства Госдепаратмента США. Как декларировали инициаторы форума, его целью является расширение внутрирегионального сотрудничества и отношений Центральной Азии с США в экономике, охране окружающей среды и безопасности.

Официальные представители участников формата высоко оценивают его потенциал, который, по их мнению, может "открыть новые горизонты сотрудничества стран Центральной Азии и США". При этом многие эксперты оценивают участие в платформе "С5+1" как продолжение действий Соединенных Штатов по наращиванию своего влияния в регионе, конечной целью которого является вытеснение из него России и Китая.