СМИ: боевики сирийской оппозиции обстреляли жилые кварталы в Алеппо

ТАСС, 2 февраля. Формирования сирийской вооруженной оппозиции подвергли в воскресенье минометному обстрелу жилые кварталы на западе города Алеппо (360 км от Дамаска), которые находятся под защитой правительственных сил. Как сообщил телеканал Al Ekhbariya, в результате разрыва снаряда в микрорайоне Дждейда погибла женщина и еще несколько человек получили ранения.

Артиллерия сирийской армии нанесла ответные удары по позициям противника, с которых велся огонь по городу.

Сирийские военнослужащие ранее отбили атаку, предпринятую бандформированиями в западном предместье Джамиат-эз-Захра. По сведениям новостного портала Al-Masdar, им удалось уничтожить не менее 15 террористов. В рядах правительственных сил также есть убитые и раненые.

К югу от города войска прорвали оборонительные рубежи противника на линии фронта Хан-Тоуман - Зейтан и заняли в воскресенье город Халса. Военная операция на этом направлении проводится с целью ликвидации последних форпостов террористов на подступах к Алеппо, что позволит возобновить движение транспорта по стратегической автостраде, связывающей север и юг.

Военные действия в окрестностях Алеппо были возобновлены 25 января после того, как боевики сорвали соглашение о прекращении огня в северной зоне деэскалации, которое вступило в силу 12 января.