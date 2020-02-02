СМИ: сирийские военные обнаружили в Идлибе бункер, служивший штабом террористов

ТАСС, 2 февраля. Бойцы сирийской армии в ходе проведения военной операции в провинции Идлиб обнаружили в воскресенье бункер, служивший штабом террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Как сообщило агентство SANA, боевики создали его в скале в районе Маар-Дебса, к югу от города Саракиб, на который наступают сейчас правительственные силы. Рядом со штабным помещением в туннеле был размещен склад с оружием и цех по производству взрывных устройств.

В бункере работала вентиляционная система, которая позволяла боевикам находиться там длительное время, отметил сирийский офицер, принимающий участие в военной операции.

Бойцы сирийской армии после освобождения 28 января города Мааррет-эн-Нууман продолжают наступление в Идлибе и окружают сейчас Саракиб, расположенный рядом с шоссе Латакия - Алеппо. Войска заняли в воскресенье поселки Кфар-Батих, Инкарати и Кфар-Дадих к югу от этого города, нанеся противнику потери в живой силе и технике. В субботу правительственные силы выбили боевиков из селений Луф и Камхана к востоку от Саракиб, заняв выгодные огневые позиции.

По информации агентства, террористы "Джебхат ан-Нусры" отступают в район Джебель-эз-Завия ближе к границе с Турцией. Они вывозят туда своих родственников из Саракиба, понимая, что город будет в ближайшие часы взят войсками.

Быстрое продвижение сирийской армии на юго-востоке Идлиба и в окрестностях Алеппо вызвало недовольство Турции, которая оказывает поддержку вооруженным формированиям, противостоящим правительственным силам. По сведениям телеканала Al Arabiya, около 200 единиц боевой техники, включая бронемашины и танки, а также грузовики турецкой армии с боеприпасами пересекли в воскресенье границу с Сирией. Командование турецких войск объявило закрытой военной зоной район автострады, соединяющей города Латакию и Алеппо.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях Сирии. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.