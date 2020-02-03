Джонсон предупредит ЕС о том, какие сферы не будут охвачены соглашением о торговле

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Соглашение о свободной торговле с Евросоюзом не будет затрагивать ряд сфер, в том числе политику в области субсидий, социальной защиты, защиты окружающей среды. Об этом говорится в выдержках из речи, с которой премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон выступит в понедельник в Лондоне перед лидерами бизнеса, иностранными послами, руководителями аналитических центров. Они были распространены канцелярией главы правительства.

"Нет необходимости в том, чтобы соглашение о свободной торговле означало признание правил ЕС о политике в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного", - скажет Джонсон, подчеркнув, что Великобритания не требует от ЕС следования принятым в Великобритании нормам. Во время своего первого выступления по теме будущих торговых переговоров после Brexit Джонсон заверит Евросоюз, что "Великобритания будет поддерживать самые высокие стандарты в этих областях - во многих отношениях лучше, чем стандарты ЕС - без обязательного включения их в договор".

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