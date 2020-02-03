Джонсон предупредит ЕС о том, какие сферы не будут охвачены соглашением о торговле

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Соглашение о свободной торговле с Евросоюзом не будет затрагивать ряд сфер, в том числе политику в области субсидий, социальной защиты, защиты окружающей среды. Об этом говорится в выдержках из речи, с которой премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон выступит в понедельник в Лондоне перед лидерами бизнеса, иностранными послами, руководителями аналитических центров. Они были распространены канцелярией главы правительства.
"Нет необходимости в том, чтобы соглашение о свободной торговле означало признание правил ЕС о политике в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного", - скажет Джонсон, подчеркнув, что Великобритания не требует от ЕС следования принятым в Великобритании нормам.
Во время своего первого выступления по теме будущих торговых переговоров после Brexit Джонсон заверит Евросоюз, что "Великобритания будет поддерживать самые высокие стандарты в этих областях - во многих отношениях лучше, чем стандарты ЕС - без обязательного включения их в договор".
При этом премьер объявит о том, что Великобритания хотела бы заключить с Евросоюзом соглашение о свободной торговле наподобие того договора, что у ЕС есть с Канадой. Оно позволяет осуществлять практически полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не охватывает важный для Великобритании рынок услуг. Но если этого не получится, то тогда, как скажет Джонсон, Лондон готов торговать с ЕС и на менее выгодных для себя условиях.
"Выбор не стоит категорически между сделкой и отсутствием сделки. Вопрос заключается в том, согласны ли мы на торговые отношения с ЕС, сопоставимые с Канадой или, скорее, с Австралией", - скажет он.