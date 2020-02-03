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Посол Великобритании: Лондон обсудит идею саммита "пятерки" СБ ООН с другими участниками

Дебора Броннерт заявила, что такая возможность будет "серьезно изучена"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Великобритания намерена обсудить с другими странами "пятерки" предложение президента РФ Владимира Путина провести в 2020 году саммит лидеров стран России, Великобритании, Китая, США и Франции (постоянные члены Совета Безопасности ООН). Об этом заявила посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

"Мы получили письмо с соответствующим предложением вечером 24 января и, конечно, серьезно изучим такую возможность и обсудим эту идею с другими [странами-участницами]", - сказала Броннерт.

Она также подтвердила, что Великобритания получила приглашение российских властей посетить мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Мы действительно получили приглашение, но я пока не могу сказать вам, какой будет ответ. Но мы помним, конечно, что 75 лет назад мы с СССР, США и другими союзниками встали плечом к плечу, чтобы отразить нацистскую угрозу. В этом году мы стремимся подобающим образом совместно отметить годовщину, ведь, скорее всего, это последний юбилей, когда еще живы многие ветераны той войны", - отметила она.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что посещение премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном России "активно обсуждается". Британское правительство также рассматривает возможность поездки в Москву одного из членов королевской семьи. Издание отмечало, что "давление в связи с необходимостью участия" Джонсона в памятных мероприятиях усилилось после предложения президента России Владимира Путина провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании, чтобы обсудить пути решения мировых проблем.

Путин предложил созвать саммит "пятерки" 23 января. Выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, российский лидер заявил, что страны - основательницы ООН могут и должны подать пример для сохранения мира. По словам Путина, саммит можно провести в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Он заверил, что Россия готова к такому серьезному разговору и намерена, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Китай и Франция уже поддержали эту инициативу.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАВеликобританияРоссияКитайФранцияДжонсон, БорисБроннерт, Дебора
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