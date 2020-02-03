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В Малайзии начался суд над супругой бывшего премьера

Розме Мансур может грозить лишение свободы на срок до 20 лет и крупный штраф

СИНГАПУР, 3 февраля. /ТАСС/. Столичный суд высшей инстанции приступил в понедельник к рассмотрению уголовного дела в отношении Розмы Мансур, супруги бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, обвиняемой в получении взяток на сумму около 187 млн ринггитов ($45,5 млн). Об этом сообщает издание The Star.

Правоохранительные органы установили, что в 2016 году, когда Наджиб возглавлял правительство, его 69-летняя супруга вымогала деньги у руководства компании Jepak Holdings в обмен на победу в тендере на поставку гибридных и дизельных энергоустановок для нескольких сотен школ в штате Саравак. Стоимость проекта оценивалась в 1,2 млрд ринггитов ($304,7 млн).

Розме в случае признания ее вины может грозить лишение свободы на срок до 20 лет, а также штраф, в пять раз превышающий сумму ущерба.

Расследование противоправной деятельности семьи бывшего премьера началось почти сразу после поражения Наджиба на парламентских выборах в мае 2018 года. Через несколько дней после подведения итогов голосования экс-глава правительства и его близкие попытались покинуть Малайзию, но были задержаны в столичном аэропорту.

Верховный суд над Наджибом начался 3 апреля прошлого года. Ему предъявлено семь обвинений, в том числе в отмывании денег и злоупотреблении служебным положением. Наджибу могут грозить заключение под стражу на срок до 20 лет и телесные наказания в виде ударов ротанговыми палками. Кроме того, предусмотрен штраф, равный пятикратному размеру ущерба.

Теги
МалайзияНаджиб Разак
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