В Варшаве заявили, что Польша и Россия должны стремиться к нормализации отношений

ВАРШАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Польше и России после недавнего спора насчет оценки событий Второй мировой войны следует стремиться к нормализации отношений. Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович в опубликованном в понедельник интервью Польскому агентству печати.

Как считает министр, Польша "определенно выиграла этот исторический спор с Россией". "Теперь мы должны стремиться успокоить наши эмоции и нормализовать наши отношения, потому что, несмотря на все различия, мы являемся соседями", - отметил Чапутович, напомнив, что "впереди 80-летие событий в Катыни и 10-я годовщина авиакатастрофы под Смоленском".

По словам главы МИД Польши, он обсуждал предстоящие важные для Польши даты с послом РФ в республике Сергеем Андреевым. "Я не знаю, какими будут окончательные решения, но думаю, что если бы польская делегация хотела поехать в Смоленск и Катынь, возможно и не под руководством президента [Анджея Дуды], Россия не стала бы создавать препятствия", - указал Чапутович.

Спор между Россией и Польшей об истории Второй мировой войны начался в конце прошлого года, когда Варшава критически отреагировала на выступление президента РФ Владимира Путина, в котором он напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении. Шаги Москвы в Польше назвали "переписыванием истории", "нападками на Варшаву с целью рассорить ее с западными союзниками и Израилем", "распространением сталинской трактовки истории", "попыткой переложить ответственность за начало Второй мировой войны".

В опубликованной в январе статье для Politico премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий повторил тезисы о том, что режимы Советского Союза и нацистской Германии были равнозначны и в 1939 году они якобы действовали "в союзе". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти слова польского премьера очередной преступной попыткой переписать историю Второй мировой войны, основанной на ложных тезисах.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь на памятные мероприятия по случаю 70-й годовщины катынской трагедии. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. Расследования обстоятельств крушения продолжают как польская прокуратура, так и российские следователи.