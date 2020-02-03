Столтенберг заявил, что учения США в Европе Defender 2020 не направлены против России

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Запланированные на март учения США в Европе Defender 2020 не направлены против России. Об этом в понедельник сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг агентству France-Presse.

"Они [учения] не направлены против какой-либо конкретной страны. Их цель - показать способность [США] быстро развернуть американские силы в Европе для защиты союзников альянса в случае необходимости. НАТО - оборонительный альянс, и [предстоящие] учения носят оборонительный характер. Мы не ищем противостояния с Россией, но реальность на данный момент такова, что действия этой страны сказались на стабильности и безопасности [региона]", - отметил Столтенберг.

Он добавил, что Россия, а также страны - члены ОБСЕ были надлежащим образом проинформированы США о грядущих маневрах. "Россия имеет право чувствовать себя в безопасности внутри своих границ, так же как и союзники по Североатлантическому альянсу", - пояснил генсек НАТО.

Учения Defender 2020 станут самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе. Как ранее пояснил ТАСС военный источник в НАТО, это будут именно американские маневры под американским командованием. Структуры Североатлантического альянса будут играть в ходе учений подчиненную роль, занимаясь логистикой и координацией действий контингентов 17 стран - партнеров США, которые примут участие в маневрах. Всего в них будет задействовано 37 тыс/ человек, центром их проведения станет Германия, однако различные элементы этих маневров будут проходить на территории 10 государств НАТО, в том числе близ российских границ с Польшей и странами Балтии.