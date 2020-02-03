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Лидер эстонской оппозиции призвала воздержаться от территориальных претензий к России

Кая Каллас считает, что ссора на почве исторических разногласий не в интересах Эстонии

ТАЛЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Лидер крупнейшей в Эстонии оппозиционной Партии реформ Кая Каллас считает, что выдвижение территориальных претензий к России не соответствует интересам этой балтийской республики. Об этом она заявила в понедельник.

"Мне бы хотелось, чтобы некоторые наши политики в контексте столетия Тартуского мирного договора и внутриполитической гонки воздержались от заявлений, которые можно трактовать как территориальные претензии к России, - приводит слова Каллас портал Delfi. - Ссора на почве исторических разногласий и эскалация напряженности в отношениях с Россией не в интересах Эстонии".

Партия реформ по итогам выборов 2019 года сформировала крупнейшую фракцию в парламенте (34 места из 101), однако в правительство не вошла.

В воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд в речи, посвященной столетию Тартуского мирного договора, выступила за отказ от пересмотра границы между Эстонией и Россией. При этом она добавила, что, с ее точки зрения, Тартуский мирный договор по-прежнему действует. Как отметила в этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления политиков Эстонии о том, что Тартуский мирный договор до сих пор действует, используются для привлечения электората.

Линию границы России и Эстонии удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. В этих условиях Москва отозвала свою подпись. Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014-го главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

Теги
ЭстонияРоссияКальюлайд, Керсти
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