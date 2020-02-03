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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Глава МИД Ирана обсудил с коллегой из ЕС судьбу ядерной сделки

Стороны рассмотрели также обстановку на Ближнем Востоке и в мире в целом

ТАСС, 3 февраля. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил в понедельник в Тегеране с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем развитие событий вокруг ядерной сделки. Стороны рассмотрели также обстановку на Ближнем Востоке и в мире в целом, передает иранское информационное агентство ISNA, сообщая, что Зариф принял Борреля, прибывшего с визитом в Исламскую Республику.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Зариф подготовил послание для Борреля с вопросами в отношении позиции Европы по ядерной сделке на 14 страницах.

По словам дипломата, "у Ирана много вопросов к Европе, так как после выхода США из ядерной сделки она продемонстрировала бездействие и неспособность противостоять американскому давлению".

Будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому в нынешнем виде оно не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявил о завершении этого процесса.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаЗариф, Мохаммад ДжавадБоррель, Жозеп
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