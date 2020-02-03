МИД Палестины: "сделка века" лишает палестинцев права на создание своего государства

ТАСС, 3 февраля. Предложенная США "сделка века" аннулирует законное право палестинского народа на создание суверенного государства. Такое мнение выразил в понедельник глава палестинского МИД Рияд аль-Малики в интервью телеканалу Sky News Arabia .

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"Американский план отменяет права палестинцев на создание независимого государства и делает законным строительство израильских поселений [на палестинских территориях]", - заявил аль-Малики.

Министр добавил, что руководство Палестины продолжит прилагать усилия с целью срыва предложенного США плана. Он также отметил принятие в понедельник Организацией исламского сотрудничества (ОИС) резолюции, в которой осуждается "сделка века".

Вместе с тем, аль-Малики указал на готовность палестинских властей к переговорам с Израилем "на основе резолюций ООН, международного права и Арабской мирной инициативы".

В понедельник в Джидде прошло заседание ОИС на уровне глав МИД стран-членов этой организации. Участники встречи обсудили перспективы реализации "сделки века", осудив предложенный США план.