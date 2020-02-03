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В Ираке предлагают создать механизм по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке

Замглавы МИД страны Абдулкарим Хашим Мустафа отметил, что на северо-востоке Сирии все еще присутствуют боевики из 70 стран мира

МОСКВА, 3 февраль. /ТАСС/. Ирак выступает за создание механизма взаимодействия со странами возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ). Об этом в понедельник заявил замглавы МИД Ирака Абдулкарим Хашим Мустафа на встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации Константином Косачевым.

"ИГ не осталось в Ираке, военные действия закончены. Поэтому сейчас нам необходимо разработать новый механизм сотрудничества с силами коалиции и силами соседних стран, которые помогали Ираку в борьбе против ИГ", - сказал он.

Замглавы МИД Ирака добавил, что террористическая группировка не ушла из региона. Так, продолжил он, на северо-востоке Сирии все еще присутствуют боевики из 70 стран мира.

По словам иракского дипломата, протесты, продолжающиеся в стране с октября, представляют собой нормальный для демократической страны процесс. "Мы считаем, что демонстрации, проходящие в стране, - это нормально для демократического государства. Народ говорит о своем желании. Это нормальная, здоровая ситуация, - сказал Мустафа. - Сейчас мы в процессе формирования нового правительства, согласно требованиям демонстрантов".

Как констатировал замглавы иракского дипведомства, несмотря на все трудности, которые Ирак пережил с момента вторжения США в 2003 году, в стране уже несколько раз прошли выборы. И каждое новое руководство "все больше прислушивалось к проблемам народа".

Теги
Косачев, Константин ИосифовичИракРоссия
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