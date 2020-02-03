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Кризис в Сирии

СМИ: Турция пытается блокировать продвижение сирийской армии к Саракибу

По информации газеты Al-Watan, турецкие военные усиливают свои наблюдательные посты на подступах к городу и приступили к строительству еще одного пункта на линии Кфар-Амим - Абу-Духур

ТАСС, 3 февраля. Турция направила колонну бронетехники в сирийскую провинцию Идлиб, чтобы блокировать продвижение сирийской армии к городу Саракиб, который расположен на пересечении шоссе Латакия - Алеппо и Дамаск - Алеппо. Об этом сообщила в понедельник газета Al-Watan.

По ее информации, турецкие военные усиливают свои наблюдательные посты на подступах к Саракибу и приступили к строительству еще одного пункта на линии Кфар-Амим - Абу-Духур. Турецкая бронетехника была замечена также в Эль-Мастуме к западу от города. В этом районе находится лагерь "Туркестанской исламской партии" - экстремистской организации, состоящей из наемников-уйгуров (тюркский народ, проживающий в автономном районе Синьцзян на северо-западе Китая).

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия нанесли в понедельник удары по 40 целям в Идлибе в ответ на обстрел сирийской армией турецких позиций в окрестностях Саракиба, в результате которого, по данным телеканала NTV, погибло шесть военнослужащих и еще девять получили ранения. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) отметил в свою очередь, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.

Бойцы сирийской армии после освобождения 28 января города Мааррет-эн-Нууман, где находился форпост террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ), приближаются сейчас Саракибу с южного направления. Одновременно в 30 км к северу от него другая группировка правительственных сил, наступающая из Алеппо, ведет зачистку города Зейтан. На этом участке фронта в руках бандформирований остается город Эз-Зерба. Если сирийским войскам удастся овладеть Саракибом и Эз-Зербой, то они смогут впервые с 2012 года восстановить контроль над стратегической автострадой север - юг.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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