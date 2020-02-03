{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: Лавров и Чавушоглу провели переговоры по телефону

Собеседник агентства не уточнил тему беседы. Переговоры прошли на фоне напряженности в Сирии

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в понедельник телефонные переговоры. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел телефонные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", - сказал собеседник агентства, не уточняя тему беседы.

Переговоры прошли на фоне напряженности в Сирии.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия нанесли в понедельник удары по 40 целям в провинции Идлиб в ответ на обстрел армией Сирии турецких позиций в окрестностях Саракиба, в результате которого, по данным телеканала NTV, погибли шесть военнослужащих и еще девять получили ранения. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) отметил в свою очередь, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияТурцияРоссияЧавушоглу, Мевлют
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Эрдоган: почти миллион сирийцев покинули Идлиб и направляются к границе с Турцией
Президент Турции отметил, что республике будет сложно принять такое количество беженцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС