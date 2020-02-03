Источник: Лавров и Чавушоглу провели переговоры по телефону

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в понедельник телефонные переговоры. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел телефонные переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым", - сказал собеседник агентства, не уточняя тему беседы.

Переговоры прошли на фоне напряженности в Сирии.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия нанесли в понедельник удары по 40 целям в провинции Идлиб в ответ на обстрел армией Сирии турецких позиций в окрестностях Саракиба, в результате которого, по данным телеканала NTV, погибли шесть военнослужащих и еще девять получили ранения. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) отметил в свою очередь, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.