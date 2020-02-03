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Выход США и России из ДРСМД

Макрон выступил за проведение переговоров с Россией и США о контроле над вооружениями

Президент Франции подчеркнул, что сторонам необходимо реконструировать надежные правила и процедуры

ВАРШАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости провести переговоры с Россией и США по вопросу контроля над вооружениями. Такое заявление он сделал, выступая в понедельник с речью на пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой.

"Франция - я говорил об этом, и мы приняли эту инициативу - хочет вновь взять на себя ответственность в рамках конкретного диалога по вопросу контроля над вооружениями, особенно теми, которые могут ударить по Европе. Затрагивает ли это всех партнеров, европейских союзников вроде Польши? Мы не должны оставаться в сложившейся ситуации, которая ставит нас в условия международной аномии. Мы должны реконструировать надежные правила, процедуры и, будучи одной из сторон за круглым столом, защитить страны [Евросоюза]", - сказал Макрон.

Французский лидер отметил, что необходимо регулярно возвращаться к этой теме в отношениях с Россией, заявив, что Москва "на протяжении последних лет не соблюдала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", а Вашингтон просто вышел из него без консультаций с европейскими союзниками. "Кто мы такие, чтобы соглашаться на то, что [договором об] оружии, которое может нас достать, будут заниматься две державы, которые, не советуясь с нами, либо не соблюдают его, либо выходят из него?" - добавил Макрон.

Он вновь повторил тезис о том, что с Россией необходимо "вести требовательный диалог", причем не только по упомянотому вопросу, но и по ряду других направлений. "Этот диалог, пусть и трудный, - неизбежное условие для реализации прогресса на Украине", - отметил президент. Макрон также указал на то, что "Франция не пророссийская и не антироссийская", но "проевропейская".

"Я хорошо вижу, что Россия - это Европа, хотя она и не в Евросоюзе. Но она наш сосед. Мы совершенно не заинтересованы в получении ситуации, когда в отношениях с Россией мы позволяем накапливаться конфликтам или непониманию, - подчеркнул Макрон. - Интересы безопасности и стабильности Европы и европейских партнеров для Франции абсолютный приоритет".

Новые возможности

2 августа 2019 года по инициативе Вашингтона было прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США объяснили свое решение отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

Отвечая 4 ноября прошлого года на вопрос ТАСС, американский лидер Дональд Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. Предполагается, что оно может прийти на смену российско-американскому СНВ-3.

23 января президент России Владимир Путин предложил провести в 2020 году саммит РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам. Выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, российский лидер высказал мнение, что страны-основательницы ООН могут и должны подать пример для сохранения мира. По словам Путина, саммит можно провести в любой точке мира, где это будет удобно его коллегам.

Теги
СШАРоссияФранцияВыход США и России из ДРСМД
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