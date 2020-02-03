Зеленский поручил спецслужбе разобраться со сторонниками Гюлена на Украине

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ) разобраться со предполагаемыми сторонниками организатора государственного переворота в Турции Фетхуллы Гюлена. Об этом он сказал в понедельник в ходе совместного брифинга с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Киеве.

"По поводу запрета тех организаций, который стоят за учебными заведениями на территории Украины. Мы сегодня долгое время обсуждали эту тему, очень детально. Этот вопрос был много лет на повестке дня между Украиной и Турцией. Сегодня я получил очень детальные вещи, факты конкретные фамилии <...> Всю эту информацию я передал нашему руководителю СБУ, который должен этим вопросом заниматься", - заявил Зеленский.

По его словам, речь идет о школах FETO, которые есть на Украине.

Организация Фетхуллаха (Гюлена), или сокращенно FETO оппозиционного к президенту Турции Эрдогану проповедника Фетхуллы Гюлена ведет работу в сферах образования, культуры и СМИ в более чем 140 странах. По данным СМИ, организация FETO на Украине с 2001 года действует под прикрытием международной школы "Меридиан".