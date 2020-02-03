Глава МИД Великобритании вновь пообещал противостоять "российской агрессии" совместно с ЕС

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб в первом выступлении после выхода страны из Евросоюза повторил позицию Лондона в отношении Москвы, отметив, что бороться с "российской агрессией" Великобритания будет совместно с ЕС. Об этом он заявил, представляя в понедельник в Палате общин внешнеполитические приоритеты Великобритании.

"Мы тесным образом работаем с нашими европейскими партнерами, чтобы найти политическое разрешение [кризиса] в Ливии, мы продолжаем совместно привлекать Иран к ответу за его систематические нарушения положений Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, мы работаем совместно над противостоянием общим угрозам и глобальным проблемам, будь то российская агрессия, терроризм, растущий авторитаризм, изменение климата или кризис в здравоохранении, как с коронавирусом", - сказала глава Форин оффиса. Рааб пообещал, что Великобритания "разработает собственный санкционный режим для решения проблемы нарушений прав человека".

Ранее российские власти последовательно и решительно отвергали заявления западных политиков о якобы имеющей место агрессии России в отношении соседних стран и вмешательстве в избирательные процессы других государств.

Великобритания в ночь на 1 февраля покинула ЕС.

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, двусторонние связи с Великобританией после Brexit могут провалиться, но не исключено, что в перспективе они станут даже лучше, чем с США или Евросоюзом.

При этом британские власти заявляют, что готовы к улучшению отношений с РФ, однако подчеркивают, что инициатива должна исходить от российской стороны. "Великобритания готова взаимодействовать с Россией, если она сама захочет действовать с позиции доброй воли, так что выбор предстоит сделать Москве. Мяч на стороне России", - сказал корреспонденту ТАСС источник в правительстве Великобритании в ответ на просьбу прокомментировать возможность укрепления сотрудничества после Brexit. Собеседник агентства пояснил, что Лондон ожидает от Москвы изменения позиции в отношении Крыма, военной операции в Сирии и переоценки последствий использования нервно-паралитического вещества в Солсбери.