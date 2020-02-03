Моралес заявил, что его адвоката собираются арестовать

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 февраля. /ТАСС/. Временное правительство Боливии дало указание задержать юриста Вильфреда Чавеса, который был уполномочен подать за экс-президента Эво Моралеса документы для его регистрации в качестве кандидата в члены парламента. Об этом бывший глава государства заявил в понедельник.

"Мы говорим боливийскому народу и международному сообществу, что диктаторский режим дал указание задержать представителя "Движения к социализму" при Высшем избирательном суде и мое доверенное лицо Вильфреда Чавеса", - написал он в Twitter.

По мнению Моралеса, таким образом временное правительство Боливии пытается помешать его участию в выборах, запланированных на 3 мая.

31 января по подозрению в призывах к мятежу и терроризме была задержана помощница экс-президента Патрисия Эрмоса, также уполномоченная подать документы для его выдвижения. По словам Моралеса, правоохранительные органы изъяли у нее его документы, среди которых было удостоверение личности, свидетельство о рождении и свидетельство о прохождении воинской службы.

Ранее бывший президент, получивший убежище в Аргентине, в интервью радиостанции El Destape подтвердил, что рассматривает возможность выдвижения в члены парламента, однако глава МВД Боливии Артуро Мурильо в свою очередь сообщил, что временное правительство будет оспаривать выдвижение Моралеса, если он подаст заявление на регистрацию в качестве кандидата. На родине в отношении экс-президента действует ордер на арест по делу о призывах к мятежу.