ВАРШАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что идея дать новый старт диалогу с Россией доказала свою эффективность в украинском урегулировании. Об этом французский лидер заявил в понедельник на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Идея дать новый старт диалогу с Россией показала в последние недели, что это более эффективно для тех, кто опасается за ситуацию и хочет, чтобы она разрешилась", - сказал Макрон.

Он напомнил, что "в последние годы не было встреч (в нормандском формате на уровне глав государств - прим. ТАСС) и продвижения по минским договоренностям". "С момента, когда были перезапущены отношения с Россией, мы вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель смогли достичь продвижения, которого до этого момента не было", - сказал президент. Макрон напомнил о состоявшемся в конце декабря прошлого года обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом.

Саммит в нормандском формате с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции, после трехлетнего перерыва, прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Его участники приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, также они выступили за разведение сил на отдельных участках линии соприкосновения и поддержали закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса. Лидеры стран договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в нормандском формате уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.