Юрисконсульт Белого дома призвал сенаторов прекратить ангажированную процедуру импичмента

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Члены Сената Конгресса должны положить конец "ангажированной процедуре импичмента" американского президента Дональда Трампа на итоговом голосовании в рамках судебного процесса. С такими словами выступил в понедельник во время заключительных прений юрисконсульт Белого дома Джей Секьюлоу, который возглавляет команду юристов, защищающих американского лидера.

Он призвал прекратить "первую в истории страны всецело ангажированную процедуру импичмента президента". "Она [ангажированная процедура] должна стать последней", - подчеркнул юрист.

"Они [демократы] обесценили колоссальную силу импичмента, - добавил Секьюлоу. - Нашей стране не стало от этого лучше. Мы призываем этот орган [Сенат] отказаться от этих ангажированных статей импичмента ради страны, ради конституции".

"Выборы имеют последствия, - подчеркнул юрист. - Если вам не нравится политика конкретной администрации США или конкретного кандидата [на пост президента], вы свободны и можете голосовать за другого кандидата. Но ответ - выборы, а не импичмент".

Другой юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполлони утверждал, что демократы стремятся изменить итоги президентских выборов 2016 года и даже вмешаться в грядущие. "В конце концов это попытка отменить результаты одних выборов и попытка вмешаться в предстоящие выборы", - указал адвокат.

"Новая реальность"

В свою очередь один из обвинителей, конгрессмен Хаким Джеффрис (демократ от штата Нью-Йорк) призвал сенаторов отказаться от "новой реальности", в которой президента нельзя привлечь к ответственности. "Президент, который может воспрепятствовать или помешать импичменту, не привлекается к ответственности, - считает законодатель. - Он или она фактически выше закона. Такой президент, скорее всего, безнаказанно совершает коррупционное деяние. С нынешним президентом это становится новой реальностью и для будущих поколений".

Лидер команды обвинителей, председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) утверждал, что Трампа "уже не изменить". "Он предал нашу национальную безопасность, и он сделает это снова, - полагает демократ. - Он поставил под угрозу наши выборы, и он сделает это снова. Его уже не изменить. Его уже никто не сможет сдержать. Он тот, кто он есть. Правда его не особо волнует. То, что правильно, имеет для него значение еще меньше, а порядочность не имеет значения вообще".

Еще один обвинитель Джейсон Кроу (демократ от штата Колорадо) во время своей речи процитировал одного из главных персонажей серии книг о Гарри Поттере - директора школы чародейства и волшебства "Хогвартс" Альбуса Дамблдора. "Мы с женой пытаемся научить наших детей тому, что мы всегда можем контролировать свой выбор. Именно с этим связан плакат, который висит в комнате моего сына, с цитатой из "Гарри Поттера". Цитата принадлежит профессору Дамблдору, который сказал: "Именно наш выбор определяет, что мы есть на самом деле, куда в большей степени, чем наши способности".

5 февраля пройдет итоговое голосование в рамках процедуры импичмента, во время которого, как ожидается, Трамп будет оправдан. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) предупредил заранее, что голосование пройдет "без дебатов и промежуточных шагов".

Процесс импичмента

В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о начале процедуры импичмента. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.

Сенат сейчас выполняет функции суда присяжных, а Палата представителей выступает стороной обвинения. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67). При нынешнем составе Сената такое развитие событий крайне маловероятно, так как республиканцы занимают в верхней палате 53 из 100 мест.

Процедура импичмента главы государства инициировалась до этого в истории США всего три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Ричард Никсон (в 1974 году) и Билл Клинтон (в 1998-1999 годах). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.