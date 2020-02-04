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Обновлено 

Эрдоган выразил желание провести в ближайшее время переговоры с Путиным

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил желание провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам на борту своего самолета, возвращаясь после визита на Украину. Фрагменты этого интервью приводит во вторник телеканал NTV.

"Я могу позвонить [Путину] завтра (имеется в виду вторник - прим. телеканала NTV)", - сказал президент Турции.

В понедельник стало известно о том, что турецкие военные попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб. После этого Эрдоган заявил, что при необходимости он может обсудить эту ситуацию с Путиным.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, телефонный разговор президентов двух стран может быть быстро согласован.

В новость были внесены изменения (16:46 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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