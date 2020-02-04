Глава МИД Швеции заявила, что хочет обсудить с Лавровым расширение сотрудничества стран

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на встрече во вторник с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявила, что намерена обсудить возможности расширения сотрудничества Москвы и Стокгольма.

"Прежде всего я бы хотела обсудить двусторонние вопросы и инициативы, чтобы расширить сотрудничество между нашими странами, - сказала глава шведского дипведомства. - Я хотела бы особенно затронуть вопросы безопасности в регионе Балтийского моря и Арктики, сотрудничества в области климата, охраны окружающей среды и также вопросы, связанные с правами человека".

Линде отметила, что намерена на переговорах коснуться планов предстоящего в 2021 году председательства Швеции в ОБСЕ. "В сегодняшней беседе с министром Лавровым я хотела бы затронуть некоторые международные вопросы, прежде всего вопрос, связанный с войной в Сирии, а также такие вопросы, как ядерное вооружение, ситуация на Корейском полуострове и действия России на Украине", - указала глава МИД Швеции.

"Уверен, что скучно не будет", - добавил после этих слов Лавров.