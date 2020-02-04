"Власти заинтересованы забрать нас побыстрее". Россиянин рассказал про эвакуацию из Уханя

О грядущей эвакуации я узнал из группы "Все русские Уханя" в мессенджере WeChat. Кому-то из ребят написал журналист о том, что власти издали указ о нашей эвакуации. Потом эта информация поступала уже отовсюду: и друзья писали, и в новостях говорили. На следующий день, в субботу, 1 февраля, уже позвонили наши дипломаты.

Не знаю точно откуда — из МИДа или посольства. Сказали, что все проходит нормально, чтобы мы были готовы и в понедельник или вторник уже прибудет за нами борт. Попросили продублировать документы — мы отправили их. Разрешили взять с собой багаж до 30 кг.

А до этого, когда вопрос с эвакуацией еще не решился, мы (в Ухане мы жили втроем: еще один россиянин и человек с Украины) сами связались с нашим посольством, отправив им на почту наши документы. После того как мы узнали, что выезды из города закрыты, мы несколько дней сидели и думали, что нам делать.

Потом нам начали звонить из посольства, интересоваться, что нам нужно, чего не хватает. В основном интересовались, есть ли у нас что покушать, есть ли вода. Переживали больше за продовольствие. Уже накануне эвакуации я сам звонил в посольство, где мне сказали, что они составляют план, как нас будут забирать и доставлять в аэропорт. Рассказали о времени эвакуации и вылета борта в Россию.