"Власти заинтересованы забрать нас побыстрее". Россиянин рассказал про эвакуацию из Уханя

О грядущей эвакуации я узнал из группы "Все русские Уханя" в мессенджере WeChat. Кому-то из ребят написал журналист о том, что власти издали указ о нашей эвакуации. Потом эта информация поступала уже отовсюду: и друзья писали, и в новостях говорили. На следующий день, в субботу, 1 февраля, уже позвонили наши дипломаты.
Не знаю точно откуда — из МИДа или посольства. Сказали, что все проходит нормально, чтобы мы были готовы и в понедельник или вторник уже прибудет за нами борт. Попросили продублировать документы — мы отправили их. Разрешили взять с собой багаж до 30 кг.
А до этого, когда вопрос с эвакуацией еще не решился, мы (в Ухане мы жили втроем: еще один россиянин и человек с Украины) сами связались с нашим посольством, отправив им на почту наши документы. После того как мы узнали, что выезды из города закрыты, мы несколько дней сидели и думали, что нам делать.
Потом нам начали звонить из посольства, интересоваться, что нам нужно, чего не хватает. В основном интересовались, есть ли у нас что покушать, есть ли вода. Переживали больше за продовольствие. Уже накануне эвакуации я сам звонил в посольство, где мне сказали, что они составляют план, как нас будут забирать и доставлять в аэропорт. Рассказали о времени эвакуации и вылета борта в Россию.
Запуганные СМИ люди
Насколько я понимаю, наши власти заинтересованы в том, чтобы вызволить нас отсюда как можно быстрее, потому что чем меньше мы здесь находимся, тем меньшую угрозу из себя представляем. В то же время как бы нам ни хотелось выглядеть на всем этом фоне жертвами, которых нужно спасти из Уханя, мы понимаем, что в каком-то смысле представляем опасность для всей нашей страны, потому что мы можем все дружненько привезти этот вирус к нам на родину, чего, конечно же, никому бы не хотелось, но, с другой стороны, если это есть, то уже не избежать…
Сейчас, конечно же, очень много комментариев в разных социальных сетях, есть журнальные публикации, пишут: "пусть сидит там", "не надо было уезжать [в Ухань]", "сам виноват", "у каждого своя судьба". То есть единственные неадекватные в этой ситуации — это как раз обычные люди. Они запуганы СМИ, боятся. Я абсолютно их понимаю.
В оговоренное время за нами приехал комфортабельный минивэн. Микроавтобус — это здорово, потому что поездка в такси (единственный вид общественного транспорта сейчас в Ухане) — это дополнительный риск заразиться, так как водитель контактирует с множеством людей во время работы. Нас быстро доставили в аэропорт без всяких проблем.
На въезде в аэропорт, там тоже сейчас стоит блокпост, была лишь одна небольшая проверка. Там просто посмотрели наши документы, проверили у водителя бумаги, что мы действительно входим в план эвакуации, разрешив после этого подъехать уже к самому терминалу, где нас встретили представители российского посольства. Они очень доброжелательно помогли нам заполнить анкеты. Для нас там был организован даже небольшой сладкий стол. Это было приятно. Затем проверили списки эвакуированных и отправили к стойкам регистрации.
До момента регистрации на рейс каких-то проверок состояния здоровья не было. Мы считали, что будет полная проверка, но, возможно, ее проведут уже по прилету. Пока у нас нет никакой информации, куда мы летим, где будет проходить карантин. Наши соотечественники здесь подтвердили, что нас доставит на родину военный борт.