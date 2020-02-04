Президент Польши подписал спорный законопроект о реформе судебной системы

ВАРШАВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда подписал предложенный правящей в республике партией "Закон и справедливость" закон о реформе судебной системы, который повлек за собой акции протеста в обществе. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Блажей Спыхальский.

Работа над законопроектом велась в парламенте в условиях спора между авторами проекта закона, оппозицией и судьями. После утверждения в Сейме (нижней палате парламента) закон был отклонен Сенатом (верхней палатой), но позднее все же был окончательно принят парламентариями. Не остановило польских законодателей даже обращение Европейской комиссии, которая попросила заморозить работу над проектом закона для проведения консультаций.

После утверждения президентом закон может официально вступить в силу после публикации в "Официальном вестнике".

В новом законопроекте речь идет о введении дисциплинарной ответственности судей за действия или бездействие, которые могут помешать или существенно затруднить функционирование судебной системы, а также за действия политического характера. Оппозиция назвала эту инициативу "репрессивным правом". В партии власти считают, что реформа необходима и поддерживается обществом, которое ждет прекращения хаоса и беспорядка в судах.

Свой анализ предлагаемой властью реформы представил Верховный суд Польши, который пришел к выводу, что эти действия могут привести к исключению страны из Европейского союза. По мнению Верховного суда, решения партии власти противоречат как праву ЕС, так и конституции республики.