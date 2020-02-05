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Палестино-израильский конфликт
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Из сектора Газа запустили три ракеты по Израилю

По данным радио Kan, все они разорвались в незаселенной местности
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© EPA-EFE/MOHAMMED SABER, архив

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили во вторник вечером три ракеты по территории Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги были засечены три запуска ракет из сектора Газа", - говорится в сообщении. Ранее во вторник военные проинформировали о срабатывании сигналов системы ПВО в городе Нетивот и прилегающих к сектору Газа районах.

Государственное радио Израиля Kan сообщает, что все три ракеты разорвались в незаселенной местности. О пострадавших или ущербе информация не поступала.

В предыдущий раз радикалы из Газы подвергли территорию еврейского государства ракетному обстрелу 1 февраля. Тогда также обошлось без пострадавших и ущерба. В ответ в ночь на 2 февраля истребители и вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким военным целям ХАМАС в секторе Газа.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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