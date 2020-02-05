Трамп в Конгрессе заявит о планах прекратить участие США в войнах на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Администрация США работает над тем, чтобы прекратить участие страны в войнах на Ближнем Востоке. Об этом говорится в ежегодном послании "О положении страны", с которым президент Дональд Трамп обратится в ближайший час к Конгрессу США. Выдержи из этого документа распространила пресс-служба Белого дома.

"Мы будем защищать жизни американцев, мы работаем над тем, чтобы прекратить войны США на Ближнем Востоке", - говорится в выступлении.

Вместе с тем, как следует из речи Трампа, его администрация "также решительно защищает национальную безопасность". "Чтобы защитить американскую свободу, мы инвестировали рекордные $2,2 трлн в вооруженные силы Соединенных Штатов", - отмечается в тексте выступления. "Мы создали новый вид вооруженных сил - Космические силы", - подчеркивает глава Белого дома.

Как правило, президенты используют ежегодные послания для того, чтобы изложить свое видение ситуации в стране и обозначить приоритетные направления внешней и внутренней политики. Основная часть речи традиционно посвящается экономической ситуации. В прошлом году Трамп выступил с таким посланием 5 февраля.

До 1934 года президент обращался к законодателям в декабре. Однако после принятия 20-й поправки к конституции, перенесшей начало работы Конгресса с марта на январь, ежегодные выступления стали проводиться в начале года, обычно в конце января. Исключения составляют годы вступления новоизбранного президента в должность.