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Министры обороны США и Израиля обсудили в Пентагоне ближневосточную повестку

Стороны также затронули вопрос стратегического партнерства

ТАСС, 5 февраля. Министр обороны США Марк Эспер провел во вторник переговоры с министром обороны Израиля Нафтали Беннетом в Пентагоне. Об этом Эспер сообщил на своей странице в Twitter.

"Был рад приветствовать министра обороны Израиля Нафтали Беннета сегодня в Пентагоне. Мы обсудили нашу общую приверженность безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, а также стратегическое партнерство наших стран, построенное на доверии и выкованное на протяжении десятилетий", - написал Эспер.

28 января Трамп объявил ключевые положения "сделки века" - плана палестино-израильского мирного урегулирования. В их число вошло признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинской территории еврейскими поселениями, а также отказ арабского государства от вооруженной борьбы. Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать "неделимый" Иерусалим столицей Израиля, а "Восточный Иерусалим" - столицей Палестины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Нетаньяху также сообщил о намерении вынести на утверждение израильского кабмина вопрос о распространении израильского суверенитета на Иорданскую долину и еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан уже 2 февраля. 29 января голосование по этому вопросу в правительстве Израиля было отложено по техпричинам. В этот же день министр обороны Израиля Нафтали Беннет заявил о создании специальной команды для продвижения работы над распространением суверенитета.

Теги
СШАИзраиль
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