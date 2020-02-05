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Трамп: США стремятся к "восстановлению демократии" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе

По словам американского лидера, Вашингтон "восстанавливает свое лидерство в мире" и "снова борется за свободу в своем полушарии"

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся к "восстановлению демократии" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая во вторник перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

По его словам, Вашингтон "восстанавливает свое лидерство в мире" и "снова борется за свободу в своем полушарии". "Мы поддерживаем надежду кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии", - сказал американский лидер.

Теги
СШАКубаНикарагуаВенесуэлаТрамп, Дональд
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