Трамп: США стремятся к "восстановлению демократии" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся к "восстановлению демократии" в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая во вторник перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

По его словам, Вашингтон "восстанавливает свое лидерство в мире" и "снова борется за свободу в своем полушарии". "Мы поддерживаем надежду кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии", - сказал американский лидер.