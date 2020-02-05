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Трамп перед своим выступлением в Конгрессе отказался пожать руку Пелоси

Перед этим американский президент передал ей текст своего выступления

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник перед своим ежегодным посланием "О положении страны" к обеим палатам Конгресса США не стал пожимать руку спикеру нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния).

Поднявшись на трибуну, Трамп передал текст своей речи ожидавшим его Пелоси и вице-президенту США Майклу Пенсу. В этот момент спикер протянула президенту руку, однако аналогичного жеста от главы Белого дома не дождалась.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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