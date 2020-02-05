Прокуратура Украины выдвинула обвинения депутату по делу об угрозах Зеленскому

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении обвинений депутату Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Софии Федине в связи с высказанными ею угрозами в адрес президента страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте офиса генпрокурора.

"По поручению генерального прокурора 3 февраля 2020 следователем Государственного бюро расследований с соблюдением требований ст. 135 УПК Украины на 6 февраля 2020 вызвана народный депутат Украины Федина София для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении", - отмечается в сообщении.

Офис генпрокурора отмечает, что повестка о вызове была направлена по адресу регистрации, фактического пребывания и работы депутата Федины, таким образом, в соответствии с законом, она была надлежащим образом уведомлена о выдвинутых в ее адрес обвинениях и о необходимости явиться в Госбюро расследований для их предъявления.

В конце ноября Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало в Генеральную прокуратуру Украины проекты документов о снятии депутатской неприкосновенности, а также предъявлении обвинения депутату Верховной рады от фракции "Европейская солидарность", лидером которой является бывший президент Украины Петр Порошенко, Софии Федине из-за высказанных ею угроз в адрес президента Зеленского.

Уголовное дело против Софии Федины было открыто в связи с рассуждениями депутата в прямом эфире о возможных вариантах гибели украинского президента, который, по ее словам, "наносит большой вред стране" и может стать жертвой покушения или попасть под обстрел. При этом сама Федина заявила, что ее слова были лишь "предупреждением", а не угрозой.

ГБР вело расследование в отношении Федины по статьям УК Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также "Посягательство на жизнь государственного деятеля".