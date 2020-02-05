Зеленский анонсировал усиление правительства Украины новыми кадрами

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины будет "усилено" новыми кадрами по социальному и экономическому направлениям деятельности. Об этом в среду сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы продолжаем практику усиливать правительство. Сейчас предлагаются новые кадры, чтобы усилить [правительство] по нескольким направлениям - как социальному, так и экономическому. Для нас это очень нужно", - заявил глава государства, уточнив, что этот процесс будет завершен через "пару недель".

Зеленский признал, что имеет претензии к работе кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком. "Действительно, много вещей сделали, есть вещи, и их тоже немало, которые еще не сделаны", - отметил он, характеризуя работу правительства. По словам президента, отчет Гончарука о работе кабмина будет презентован 14 февраля.

В середине января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и направил его главе государства. Премьер решил пойти на это после "кассетного скандала" - публикации записей, на которых якобы глава правительства нелицеприятно отзывается о президенте. Так, украинские СМИ опубликовали записи, на которых человек, чей голос приписывают Гончаруку, негативно высказывается о работе президента Владимира Зеленского. В частности, якобы на закрытом совещании премьер назвал себя и президента "профанами" в экономике. Украинский премьер позже назвал эти записи монтажом. Позднее Гончарук, комментируя скандал, заявил, что считает факт обнародования аудиозаписей работой "многих людей" против власти, однако прямо не стал опровергать их подлинность.

17 января Владимир Зеленский отказался удовлетворить заявление Гончарука об отставке. Правительству со стороны главы государства было поручено решить ряд задач и подготовить отчет о работе до 4 февраля для предоставления его депутатам Верховной рады. Однако накануне отчет так и не был представлен.