Киев опроверг заявления о намерении Украины возобновить водоснабжение Крыма

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Украина не планирует возобновлять водоснабжение Крыма до момента "деоккупации" полуострова. Об этом заявил занимающий должность постоянного представителя президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

"Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из [Северо-Крымского] канала пойдет в Крым только после деоккупации", - написал он на своей странице в Facebook.

Кориневич подтвердил, что 11-12 февраля комиссия Рады по правам человека действительно проведет выездное заседание в Херсонской области для "ознакомления с вопросами, связанными со временно оккупированными территориями Автономной республики Крым и г. Севастополь", однако, подчеркнул Кориневич, оно "никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомление с ситуацией у административных границ с временно оккупированной АР Крым".

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления в ближайшее время водоснабжения Крыма. Новая волна информации по поводу водоснабжения полуострова появилась в связи со сделанным на днях заявлением главы бюджетного комитета Верховной рады, депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова. 31 января он в комментарии "Радио Свобода" сообщил о существовании идеи продавать воду в Крым. "Была идея - продавать воду. Израильтяне продают воду практически воюющей [с ними] стране, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", - сказал тогда он, уточнив, что имеет в виду Крым.

Реагируя на это заявление, накануне лидер "Национального корпуса" (партия запрещена в РФ) Андрей Билецкий в Twitter пригрозил в случае реализации попытки пустить воду в Крым блокировать этот процесс, а также добавил, что такие действия подпадут под нормы статьи о государственной измене и станут поводом для отставки правительства Украины и импичмента президента Зеленского.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года и решения Крыма воссоединиться с Россией украинские власти в апреле того же года прекратили поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали до 90% потребностей республики в воде. За прошедшие пять лет в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова.

Ранее сегодня председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил ТАСС, что запасы воды для Симферополя вдвое меньше прошлогодних, но чрезвычайной ситуации нет, в объектах социальной инфраструктуры никаких ограничений водоснабжения не планируется.