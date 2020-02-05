Король Испании заявил о готовности работать с Россией для укрепления отношений

МАДРИД, 5 февраля. /ТАСС/. Испания готова продолжать работать с Россией ради укрепления двусторонних отношений. Соответствующее заявление сделал во вторник король Филипп VI на приеме дипломатического корпуса в Мадриде.

"Наши отношения с Россией продолжают укрепляться во всех плоскостях: экономической, политической и культурной, - сказал глава государства. - И мы продолжим совместную работу в этом направлении".

"Мы считаем приоритетом поддерживать и расширять лучшие отношения с США", - добавил монарх.

Филипп VI также заявил о поддержке КНР в связи с распространением в стране коронавируса нового типа. "Хочу передать дружественному народу Китая от имени правительства Испании и испанского народа, а также от себя лично и от королевы нашу самую искреннюю солидарность и поддержку в этот особенно сложный момент, - добавил глава государства. - Испания очень высоко ценит важнейшие усилия и принятые правительством Китая меры, чтобы добиться эффективного управления кризисом, который всех нас затрагивает".