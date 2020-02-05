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Китайская вирусная пневмония

Глава минздрава Казахстана поблагодарил Россию за эвакуацию граждан из Китая

Также Елжан Биртанов провел телефонный разговор с министром здравоохранения Узбекистана Алишером Шадмановым, в ходе которого также поблагодарил коллегу за эвакуацию казахстанцев из КНР

НУР-СУЛТАН, 5 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов в ходе телефонного разговора поблагодарил министра здравоохранения России Михаила Мурашко за эвакуацию граждан республики из КНР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана в среду.

"В ходе телефонного разговора Елжан Биртанов поздравил с назначением Михаила Мурашко и поблагодарил за оказанное содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией и за эвакуацию наших граждан из города Ухань", - говорится в сообщении.

В этот же день Биртанов провел телефонный разговор с министром здравоохранения Узбекистана Алишером Шадмановым, в ходе которого также поблагодарил коллегу за эвакуацию казахстанцев из КНР.

"Стороны договорились поддерживать постоянную связь и обмениваться информацией через оперативный центр минздрава Казахстана. В частности, минздравом Казахстана совместно с минздравом РФ и Узбекистана будет проводиться мониторинг за состоянием наших граждан, эвакуированных из города Ухань на специальных бортах РФ в Тюмень (три казахстанца) и Узбекистана - в Ташкент (пять казахстанцев), которые находятся на двухнедельном карантине", - уточнили в пресс-службе.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, 492 умерли, выздоровели более 900.

Теги
КазахстанРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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