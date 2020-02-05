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Кризис в Сирии

СМИ: не менее четырех человек погибли при обстреле боевиками жилых кварталов Алеппо

Еще семь человек получили ранения

ТАСС, 5 февраля. Бандформирования открыли в среду огонь из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам на западе Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, в результате разрыва снарядов в Эль-Хамдании погибли по меньшей мере четыре человека, семь получили ранения.

Сирийская артиллерия ответила огнем по позициям вооруженных группировок - боевики понесли потери в живой силе и технике.

По сведениям агентства, боевики обстреливают город с юго-западных окраин, которые находятся под их контролем, в частности из микрорайона Рашидин-4.

Провинция Алеппо входит в северную зону деэскалации, где с 12 января по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия. Однако бандформирования нарушили режим прекращения огня. В ответ сирийская армия начала военную операцию с целью ликвидации их форпостов в западных и южных окрестностях Алеппо.

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