Механизм реагирования на нарушения устава Совета Европы принят Комитетом министров

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Новый трехсторонний механизм реагирования на нарушения устава Совета Европы (СЕ) принят в среду на заседании Комитета министров (КМСЕ) организации. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря СЕ Даниэль Хольтген.

"Комитет министров Совета Европы только что принял новую совместную с Парламентской ассамблеей [Совета Европы] процедуру реагирования на серьезное нарушение страной-участницей ее обязательств перед организацией", - написал он в своем Twitter.

"Я приветствую решения, принятые сегодня КМСЕ и на прошлой неделе - ПАСЕ в связи с утверждением новой совместной процедуры. Как постановил в своем заявлении КМСЕ после встречи в Хельсинки в мае прошлого года, эта процедура поможет сделать действия организации более предсказуемыми и эффективными", - заявила в свою очередь генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

Мнение Комитета министров СЕ

В тексте одобренной КМСЕ резолюции, с которым удалось ознакомиться ТАСС, закреплено право всех национальных делегаций быть представленными на равных правах в двух уставных органах Совета Европы - КМСЕ и ПАСЕ - "до тех пор, пока в их отношении не применяются статьи 7, 8 и 9 устава", касающиеся приостановления или прекращения участия в организации. На этом особенно настаивала Россия при возвращении своей делегации в ассамблею в июне 2019 года.

В документе подчеркивается, что процедура является дополнением к уже существующим правилам, основанным на декларации Комитета министров от 1994 года, и должна применяться в исключительных случаях. В частности, речь идет о нарушении статьи 3 устава организации, согласно которой страны-участницы должны признавать принцип верховенства права и обеспечивать соблюдение прав человека в рамках своей юрисдикции. "Она не затронет существующие процедуры, касающиеся механизмов контроля за соблюдением устава или конвенций СЕ", - гласит резолюция, в которой подчеркивается, что речь идет именно о новых претензиях. Это также положительный момент для России, учитывая, что представители Украины и ряда других государств регулярно поднимают вопрос об участии РФ в работе организации из-за разногласий по статусу Крыма и из-за событий на востоке Украины.

Инициировать механизм могут КМСЕ, ПАСЕ или генсек организации, однако последнее слово в вопросе о применении статьи 8 и сопутствующих ограничений должно быть за Комитетом министров. Его участники будут принимать решение большинством в две трети от общего состава. Главные принципы процедуры, согласно принятой в среду резолюции, - объективность, предсказуемость, быстрота реагирования в сочетании с предоставлением достаточного количества времени для устранения государством-ответчиком вызывающих обеспокоенность моментов и возможность отмены. Последнее подразумевает отмену или приостановку процедуры на любом из этапов.

Четко определенные рамки

Вся процедура делится на три этапа. На первом этапе принимается решение о запуске процедуры и направлении миссии представителей организации высокого уровня в страну для обсуждения вызывающих обеспокоенность вопросов. В соответствии с ее выводами Комитет министров, проконсультировавшись с ПАСЕ и генсеком, принимает решение о необходимости перехода ко второму этапу. Все вышеупомянутые действия должны быть выполнены примерно за четыре недели.

На втором этапе в Совете Европы принимается план действий по выходу из сложившейся ситуации с четкими временными рамками, ведется работа по его воплощению, в которой данное государство должно принимать активное и конструктивное участие. Эти действия должны быть выполнены примерно за 15 месяцев.

Если дело доходит до третьего этапа и КМСЕ двумя третями голосов подтверждает серьезное нарушение устава организации, тогда в отношении упомянутой страны может быть принято решение в рамках статей 7, 8 и 9, регламентирующих выход из СЕ или приостановку ее деятельности в нем до подтверждения положительных изменений. В случае исключения из организации стране придется заново подавать заявку на вступление, в то время как приостановка полномочий может быть отменена в любой момент, если КМСЕ подтвердит, что спорные моменты устранены.