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Президент Польши подтвердил намерение баллотироваться на второй срок на выборах

Президентские выборы состоятся 10 мая

ВАРШАВА, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в мае в республике очередных выборах главы государства. Об этом он заявил в среду вечером на встрече с жителями города Любартов.

Ранее в среду спикер Сейма Польши Эльжбета Витек объявила, что президентские выборы состоятся 10 мая. Дуда занимает этот пост с момента инаугурации 6 августа 2015 года. Согласно польским законам, он может баллотироваться на второй пятилетний срок. Ранее в современной истории Польши только президент Александр Квасьневский руководил страной два срока подряд.

"Конечно, я буду стартовать в этих президентских выборах", - сказал Дуда избирателям. "Мне важно, чтобы развитие Польши последних лет продолжалось, чтобы правительство, которое, на мой взгляд, хорошо управляет Польшей, эффективно ведет наши экономические дела, хорошо реализует поставленные задачи и предвыборные обязательства, которые также были и моими обязательствами, чтобы это правительство продолжало реализацию своей миссии", - добавил он.

Согласно опросам общественного мнения, у Дуды есть все шансы одержать победу если не в первом туре выборов, то во втором, который состоится 24 мая, если по итогам голосования 10 мая никто из кандидатов не наберет более 50% голосов.

Крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа" выдвинула на выборы главы государства Малгожату Кидаву-Блоньскую. Также за президентское кресло намерены бороться лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш и известный журналист Шимон Холовня. Левые силы на выборах будет представлять Роберт Бедронь - один из немногих польских политиков, не скрывающий нетрадиционную сексуальную ориентацию. Евроскептическая партия "Конфедерация" предложила избирателям кандидатуру Кшиштофа Босака - заместителя председателя националистического движения "Рух Народовы".

Теги
ПольшаДуда, Анджей
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