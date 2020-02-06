СМИ: в столкновениях на юге Ирака погибли 11 человек

КАИР, 6 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли и свыше 70 пострадали в среду вечером в столкновениях в центре Эн-Наджафа на юге Ирака. Об этом сообщил информационный портал Baghdad Al Youm. Как отмечается, в ходе беспорядков ранения получил начальник полиции города, бригадный генерал Фаик аль-Фатляуи.

По имеющейся информации, сторонники влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра атаковали на площади Эс-Садрин палаточный лагерь протестующих, пытаясь силой заставить демонстрантов свернуть акции и покинуть место, ставшее центром антиправительственных выступлений в провинции. Как сообщается, между протестующими студентами и бойцами подчиняющегося ас-Садру и входящего в шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" формирования "Сарая ас-Салям", которых еще называют "синими кепками" за их головной убор, произошли ожесточенные столкновения, от брошенных бутылок с зажигательной смесью загорелись палатки участников многодневной сидячей акции протеста.

В настоящее время силам безопасности удалось взять ситуацию на площади под контроль, разместив между двумя противоборствующими сторонами подразделения по борьбе с беспорядками.

Муктада ас-Садр неоднократно в прошлые недели призывал иракцев продолжать акции протеста по всей стране, в том числе против американского присутствия в Ираке, однако после утверждения в должности нового премьер-министра Мухаммеда Тауфика Алауи он ранее на этой неделе обратился к своим сторонникам с новым призывом - прекратить все протесты, вернуться к повседневной жизни, разблокировать автотрассы и дать детям возможность возобновить учебу в школах, а предпринимателям - спокойно продолжать свой бизнес в интересах страны. Еще в начале недели между властями провинции и "синими кепками" была достигнута договоренность о том, что они уйдут с Эс-Садрин в Эн-Наджафе, однако планы освободить площадь в итоге закончились кровопролитием.

По поступающей информации, садристы намерены вывести в ближайшие часы свои силы также с площади Тахрир в центре Багдада и дать силовикам возможность взять ситуацию под свой контроль.

Ситуация в Ираке

В Ираке с начала октября прошлого года не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции, которые практически повсеместно сопровождаются стычками, погромами и насилием. 17 января по всему Ираку поднялась новая волна уличных демонстраций, а координаторы протестного движения потребовали создания временного правительства из независимых фигур, не связанных с политическими партиями, и проведения досрочных парламентских выборов. В конечном счете после затянувшегося на несколько недель политического кризиса 1 февраля президент Ирака Бархам Салех утвердил предложенную ему парламентариями кандидатуру бывшего министра коммуникаций Мухаммеда Тауфика Алауи на пост премьера и поручил ему формировать правительство.

Жертвами насилия за прошедший период стали сотни людей. Первоначально список жертв превышал 700 погибших, однако в начале февраля иракские власти скорректировали данные, объявив, что в столкновениях и беспорядках по всей стране были убиты около 500 человек.