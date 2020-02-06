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Кризис в Сирии
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СМИ: сирийские средства ПВО отражают удар израильских сил в районе Дамаска

О жертвах и разрушениях не сообщается
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© AP Photo/Hassan Ammar

ТАСС, 6 февраля. Средства ПВО Сирии отражают воздушную атаку по Дамаску. Об этом в четверг сообщило агентство SANA.

По его данным, речь идет об ударе со стороны Израиля по западным районам сирийской столицы. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Агентство отмечает, что большинство ракет были сбиты прежде, чем они достигли целей.

Между тем, как сообщил телеканал Al Mayadeen, в среду подразделения сирийской армии вошли в город Саракиб, который служил форпостом террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Населенный пункт имеет стратегическое значение и находится на пересечении автострад Латакия - Алеппо и Дамаск - Алеппо. Установление правительственными силами контроля над ним может ускорить разгром вооруженных группировок на севере страны.

Теги
СирияКризис в СирииИзраиль
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