Демократы призвали Трампа договориться с Путиным о продлении Договора об СНВ на пять лет

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Американские законодатели, представляющие Демократическую партию, призвали президента США Дональда Трампа договориться с российским лидером Владимиром Путиным о продлении на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении старшего демократа комитета по иностранным делам Сената Роберта Менендеса (от штата Нью-Джерси) и его однопартийца, главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиотта Энгела (от штата Нью-Йорк).

"Договор в течение практически десятилетия сдерживал российские ядерные силы, обеспечивал надежный и детальный режим проверок, чтобы гарантировать приверженность России [своим обязательствам], и позволял США поддерживать безопасное и эффективное сдерживание, - обратили внимание законодатели. - Обмен данными и инспекции предоставляют уникальную возможность проникнуть в российские ядерные силы и помогают нашим военным обеспечивать сдерживание".

"Мы призываем Дональда Трампа достичь договоренности с президентом России Владимиром Путиным о продлении документа на пять лет. Пришло время для президента прислушаться к разуму и нашим союзникам, признающим договор оплотом безопасности", - говорится в заявлении.

Как отметил сенатор-демократ Крис Ван Холлен (от штата Мэриленд), продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности. "Мы должны принять двухпартийный законопроект с призывом продлить договор", - написал Холлен в Twitter.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.