В ФБР заявили, что США не фиксируют иностранных атак на инфраструктуру проведения выборов

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Спецслужбы США не фиксируют последовательных кибератак из-за рубежа на американскую инфраструктуру проведения выборов. Об этом сообщил в среду директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей.

"Не думаю, что мы видели какие-либо продолжающиеся усилия, нацеленные на инфраструктуру [проведения] выборов, как мы видели в 2016 году", - признал Рей, выступая на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. Ему был задан вопрос о том, вмешивается ли Россия в ход американских выборов 2020 года.

Одновременно директор ФБР утверждал, что Россия не прекращала в киберпространстве попытки повлиять на общественное мнение в США. "Мы, безусловно, видим и никогда не прекращали видеть с 2016 года усилия в виде иностранного вмешательства со злым умыслом со стороны россиян. Они выдают себя за других, используют фальшивые <...> аккаунты, социальные сети, троллей, ботов <...>, усилия этого рода все еще продолжаются. Это не просто вопрос избирательного цикла. <...> Это попытка повлиять на нашу общественность", - утверждал Рей.

По его мнению, Россия ведет против Соединенных Штатов информационную войну. "Мы видим, как россияне, к примеру, используют обе стороны по одному [какому-то конкретному] вопроса. Они выявляют [какой-то конкретный] вопрос, к которому, как они знают, американцы относятся с большой заинтересованностью с обеих сторон [политического спектра США], и "крутят" обеими этими сторонами, сталкивая нас друг с другом. А затем они комбинируют это с усилиями, направленными на то, чтобы ослабить наше доверие к нашим выборам и нашим демократическим институтам, что является губительным и асимметричным способом ведения, по существу, информационной войны", - утверждал Рей, не приводя доказательств.

Спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер, которого назначили для этого на пост спецпрокурора. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы республиканца Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отметала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.