ВВС Израиля поразили военные цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Истребители и беспилотники ВВС Израиля нанесли в четверг удары по нескольким военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на минометный обстрел территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на запуск минометных снарядов, а также воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой истребители и БПЛА ВВС Израиля нанесли удары по нескольким террористическим целям ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении. В пресс-службе, отметили, что Армия обороны Израиля "крайне серьезно относится к любой террористической активности" и "будет действовать в соответствии с необходимостью защиты израильских граждан".

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в среду вечером два минометных снаряда по израильской территории. Как сообщила армейская пресс-служба, в результате обстрела "сигналы тревоги были активированы только для незаселенных районов", о пострадавших и ущербе информации не поступало. Ранее в среду Израиль в ответ на запуск на этой неделе ракет, минометных снарядов и шаров с прикрепленной взрывчаткой из сектора Газа сократил рыболовную зону для палестинцев у побережья этого приморского анклава с 15 морских миль (около 28 км) до 10 морских миль (около 18,5 км).