В Дамаске сообщили, что сирийская ПВО отразила две ракетные атаки Израиля

ТАСС, 6 февраля. Средства противовоздушной обороны Сирии успешно отразили ранним утром в четверг две ракетные атаки со стороны Израиля. Об этом говорится в переданном агентством SANA заявлении командовании ВС арабской республики.

"В результате агрессивного нападения Израиля получили ранения восемь сирийских военнослужащих, нанесен материальный урон", - указывается в документе.

"Ракетным ударам подверглись сначала армейские позиции в окрестностях Дамаска, а затем волна ударов была обрушена на южные города Дераа и Эль-Кунейтра, - сообщается в коммюнике. - Сирийским зенитчикам удалось поразить большое число воздушных целей противника". В нем отмечается, что израильские самолеты предприняли атаки из воздушного пространства Ливана и со стороны оккупированных Голанских высот.

Сирийское военное командование подчеркивает, что "эскалация агрессивных действий со стороны Израиля не сможет спасти террористические группировки, которые терпят сокрушительное поражение от сирийской армии в провинции Идлиб и на западе Алеппо".

Израильские военные ранее отказались комментировать сообщения о нанесении Израилем в ночь на четверг ударов по Сирии.