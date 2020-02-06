Израильские военные признали ложной тревогой срабатывание сирен ПВО у границы с Газой

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Активация в четверг на юге Израиля сирен, предупреждающих о ракетной атаке из сектора Газа, оказалась ложной тревогой. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Вслед за сообщениями о срабатывании сирен оповещения о ракетной атаке сообщаем, что это была ложная тревога", - говорится в документе.

Ранее в четверг армейская пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги сработали в районе мошава (сельскохозяйственный кооператив - прим. ТАСС) Ятед в южной части Израиля близ границы с сектором Газа, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах.