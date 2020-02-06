{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Израильские военные признали ложной тревогой срабатывание сирен ПВО у границы с Газой

Ранее военные сообщили, что сирены воздушной тревоги сработали в районе сельскохозяйственного кооператива Ятед

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Активация в четверг на юге Израиля сирен, предупреждающих о ракетной атаке из сектора Газа, оказалась ложной тревогой. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Вслед за сообщениями о срабатывании сирен оповещения о ракетной атаке сообщаем, что это была ложная тревога", - говорится в документе.

Ранее в четверг армейская пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги сработали в районе мошава (сельскохозяйственный кооператив - прим. ТАСС) Ятед в южной части Израиля близ границы с сектором Газа, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
Реклама на ТАСС
Молния
Турция ожидает визита российской делегации для обсуждения ситуации в Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС