В центре Киева начались митинги против принятия закона о продаже земли

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен аграриев начали утром в четверг пикет у здания офиса президента Украины, требуя встречи с главой государства для обсуждения проекта закона о продаже земли сельскохозяйственного назначения, который в четверг, как ожидается, уже может быть принят Верховной радой. Организатором пикета выступил "Всеукраинский аграрный совет". Как передает с места события корреспондент ТАСС, протестующие держат плакаты с лозунгами "Требуем встречи с президентом", "Требуем диалога", "Господин президент, услышьте село".

Пикетчики требуют предусмотреть в законе ряд ключевых положения, прежде всего ограничить размеры земельных участков, которые могут быть проданы не частным владельцам, а юридическим лицам, создать финансовые инструменты для поддержки мелких аграриев, чтобы они не остались без земли.

Еще одна акция началась и у самого здания Верховной рады. Несколько сотен граждан собрались на площади Конституции с требованием отказаться от принятия закона. Протестующие держат флаги политической партии "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, националистической партии "Свобода" и других. Люди продолжают прибывать к зданию Рады. Движение автотранспорта в правительственном квартале сильно осложнено.

Верховная рада в четверг начнет рассматривать законопроект о рынке сельскохозяйственной земли, который разрешит ее покупку и продажу. Закон об обороте сельскохозяйственных земель одобрен Радой в первом чтении в ноябре 2019 года, но принять его в прошлом году так и не удалось. В стране начались массовые протесты, а заседания парламента проходили со скандалами и потасовками депутатов. 17 декабря 2019 года возле здания Верховной рады произошли массовые столкновения демонстрантов с полицией. С тех пор аграрии систематически перекрывают международные трассы на Украине, блокируют движение во многих городах страны.